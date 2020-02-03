В Минсельхозе оценили состояние озимых в России

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что состояние 94% посевов озимых в РФ оценивается как хорошее и удовлетворительное.
«Несмотря на теплую погоду в Центральной России, у нас 94% всех посевов озимых находится в удовлетворительном и хорошем состоянии. В принципе это лучше среднемноголетних значений, то есть ситуация с озимыми у нас пока неплохая», – сказал Патрушев, передает «Интерфакс».
Он отметил, что пока делать какие-то прогнозы преждевременно. Министр уточнил, что к началу посевной кампании аграрии на 100% будут обеспечены семенами, также в стране достаточно запасов топлива и минеральных удобрений.
Ранее СМИ сообщили, что аграрии некоторых российских регионов могут столкнуться с низкими запасами влаги в почве из-за малоснежной зимы.
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