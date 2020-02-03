В России начались продажи беспроводного пылесоса Samsung

В РФ стартовала реализация беспроводного пылесоса от Samsung. Устройство предлагается в 2-х комплектациях.

Представители Samsung Electronics рассказали о старте продаж на территории РФ. Для вертикального пылесоса модели Powerstick Jet Light обещают автономность функционирования на протяжении 40 минут без промежуточной подзарядки. Масса техники составляет 2,6 кг, а мощность всасывания составляет 150 Вт.

Устройство для очистки предлагается в 2-х модификациях. Одна предусматривает наличие 5 щеток, а другая – 6. Для соответствующих комплектаций заявлена рекомендованная цена на уровне 40 и 45 тысяч рублей. Пылесос оснастили LED-дисплеем для отображения разнообразной полезной информации, а также аккумулятором на 1,8 тысячи мА•ч. Отмечается, что после 500 повторений цикла заряда сохраняется до 70% от изначальной ёмкости батареи. Отдельно доступен аккумулятор, который повышает время уборки в 2 раза. Док-станция Z Station даёт возможность обеспечивать восполнение энергоресурса двух батарей параллельно в течение 3,5 часа.

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