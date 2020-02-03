В день именин Веры Брежневой в Сети появилось ее романтичное фото с Константином Меладзе

В день именин Веры Брежневой в Сети появилось ее романтичное фото с Константином Меладзе

03.02.2020, 15:21, Разное

У Веры Брежневой день рождения 3 февраля. В Сети появилась фотография вокалистки с мужем Константином Меладзе, где они выглядят очень счастливыми.
В Instagram на официальной странице MeladzeMusik опубликовали романтичное фото, где Вера Брежнева с супругом держат друг друга за руки. Валерий Меладзе уводит жену за собой, улыбаясь на камеру. Артистка празднует свое 38-летие, и в этот памятный день написала свои рассуждения под постом. Звезда подумала о времени и о том, как полноценно жить. Также именинница напомнила, что необходимо проявлять заботу о своей семье и беречь родных.

Фанаты поздравили артистку с именинами и написали много хороших слов. Они пожелали Брежневой оставаться такой же яркой и радостной, попросили вдохновлять всех своим творчеством.



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