Раввин поддержал идею патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций РФ (КЕРООР) раввин Зиновий Коган поддержал предложение патриарха Кирилла добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.

«Я предложил бы поддержать его святейшество патриарха, чтобы там (в преамбуле) появились слова «благослови и сохрани Бог Россию», – сказал Коган, передает РИА «Новости».

По его мнению, ключом к гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений является образование, воспитание и патриотизм – «любовь к семье и родной земле». «И тогда мы будем друг в друге видеть образ Творца, Всевышнего. Это будут не пустые слова, что человек создан по образу и подобию Божиему», – сказал он.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.

После этого председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов предложил закрепить в преамбуле Конституции вклад традиционных религий в «исторический, патриотический и нравственный фундамент России».





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