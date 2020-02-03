Британский самолет-разведчик заметили у российской границы

Британский самолет-разведчик заметили у российской границы

03.02.2020, 15:19, Новости дня

Самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint заметили в понедельник у российской границы.

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, борт с номером ZZ666 поднялся с авиабазы Милденхолл и направился для разведывательного полета в сторону Калининградской области. Полет проходил на высоте около восьми километров, а сама машина двигалась со скоростью 635 километров в час.

Между тем, 1 февраля два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады.



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