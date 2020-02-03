Наука: Нейронные связи мозга научились сохранять при заморозке

Группа ученых из компании 21st Century Medicine разморозила мозг кролика и свиньи после криоконсервации, сохранив при этом нейронные связи.

Клетки гиппокампа кролика под электронным микроскопом

Команда ученых 21 Century Medicine применила новую методику криоконсервации под названием «альдегид-стабилизированная криоконсервация». Её опробовали на кроликах и поросятах, чтобы изучить работу метода в масштабах как маленького, так и большого мозга млекопитающего. С помощью перфузионного устроиства исследователи закачивали в мозг животных фиксирующий раствор на основе глутарового альдегида и криопротектор с добавлением этиленгликоля. Затем они медленно охлаждали мозг животных до −135 градусов Цельсия и хранили в таком состоянии от 48 часов до нескольких недель.

После того, как ученые разморозили мозг животных и удалили фиксирующий раствор и криопротектор, они проанализировали состояние мозга с помощью электронной микроскопии. Оказалось, что замораживание и последующее размораживание не влияет на микроструктуру синапсов, они остаются интактными. Это касается как мозга кролика, так и мозга свиней.

«Нам удалось впервые осуществить процедуру сохранения всего того, что неврологи связывают с обучением и памятью. С результатами, полученными сегодня, мне кажется возможным сохранение долговременной памяти,» — отметил Джон Смарт, один из сооснователей организации Brain Preservation Foundation.

Нейроны и синапсы формируют нейронную сеть головного мозга. Нейронные связи отвечают за такие процессы как продуцирование речи, формирование памяти или управление движениями тела. Сохранение нейронных связей является критически важным шагом для восстановления после криоконсервации, а также для исследований коннектома.

Работа ученых опубликована в журнале Cryobiology.

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