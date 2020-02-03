Наука: Защита от старческих болезней заложена в генах

Известная поговорка гласит: "Старость – не радость". Однако с ней не согласятся некоторые люди, дожившие до преклонных лет без особых проблем со здоровьем.

Результаты масштабного исследования, продолжавшегося восемь лет, показывают, что заложенная в генах защита от старческих когнитивных расстройств может быть ключом к здоровому долголетию.

Как-то Эрик Топол (Eric Topol) и его коллеги из Института прикладных научных исследований Скриппса решили найти генетические основы, позволяющие отдельным старикам оставаться в прекрасной физической форме. Тогда учёные и не подозревали, что самой сложной частью работы станет поиск достаточного количества тех самых счастливчиков, которые дожили до восьмидесяти и более лет, ни разу не столкнувшись с аутоиммунными заболеваниями, тромбозами, раком, инфарктом, диабетом, слабоумием, инсультом и почечной недостаточностью.

Проблема заключалась в том, что потенциальные участники исследования очень редко посещали докторов и практически не знали, что такое больница, а следовательно, отсутствовали в медицинских базах данных. Поэтому учёным и привлечённым волонтёрам пришлось лично объезжать многие дома престарелых в Калифорнии и ряде других американских штатов. В итоге команде удалось собрать 511 геномов здоровых пожилых людей и сравнить их со средней выборкой, полученной в ходе другого исследования.

Анализ результатов показал, что здоровые пожилые люди по сравнению с контрольной группой обладали существенно меньшей генетической предрасположенностью к развитию болезни Альцгеймера и ишемической болезни сердца. В то же время риск возникновения диабета и рака у них оставался на том же уровне.

У десяти человек из исследуемой группы учёные обнаружили редкую версию гена COL25A1, который связан с образованием бляшек в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Этот результат не являлся статистически значимым, но, учитывая, что в средней выборке такой вариант гена не встречался, авторы считают, что обследование большего количества людей может прояснить ситуацию.

Авторы исследования, опубликованного в издании Cell, считают, что, несмотря на отсутствие однозначных генетических признаков здорового долголетия, найденные ими слабые сигналы и связи, позволяют предположить, что значительную роль в "радостной старости" играют механизмы защиты от ухудшения когнитивных способностей в преклонном возрасте.

"Эти исключительные люди живут более восьмидесяти лет и практически не знают, что такое хронические заболевания, – говорит Топол в пресс-релизе института. – Наши результаты показывают, что защита от когнитивных расстройств связана с сохранением здоровья, но не обязательно носит причинно-следственную связь. К сожалению, вопросы сохранения здоровья изучены недостаточно и требуется гораздо больше исследований в этом направлении. Вот почему мы сделали все данные о геномах доступными для научного сообщества".

Но не все специалисты согласны с тем, что новое исследование демонстрирует наличие генетических особенностей, позволяющих сохранять здоровье в старости. Они обращают внимание на тот факт, что уровень образования здоровых участников исследования был выше средней выборки. Известно, что этот фактор влияет на продолжительность жизни, потому что более образованные люди лучше осведомлены о различных болезнях и, как правило, имеют доступ к более качественному медицинскому обслуживанию.

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