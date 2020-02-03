Гаджеты: Гламурная клавиатура от Xiaomi для женщин (4 фото)



На краудфандинговой платформе Youpin компании Xiaomi начались продажи уникального дизайнерского устройства, позволяющего удивить любую самую изысканную женщину, работающую с компьютером. Женская компьютерная механическая клавиатура Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard выполнена по всем канонам современного гламурного дизайна: яркие эксклюзивные цвета, оригинальные плавные формы клавиш в ретро-стиле пишущей машинки и небольшие размеры.



При разработке женской клавиатуры в оформлении цветовой гаммы клавиш использовались мотивы оттенков губной помады. Клавиатура Lofree Lipstick может работать в двух режимах: автономном от аккумулятора емкостью 4000мАч с использованием Bluetooth или как стандартная проводная клавиатура через micro USB.



Устройство совместимо с компьютерной техникой, работающей под управлением операционных систем Windows, macOS, iOS и Android. Еще одним сюрпризом для женщин являются небольшие габаритные размеры клавиатуры: 306 х 114,5 х 30,6 мм и малая масса всего 0,81 кг. При оформлении поверхности клавиш использовались технологии ColorStay обеспечивающие безупречную цветовую гамму, аналогичную декоративной косметике и повышающие долговечность и износостойкость покрытия. Цена клавиатуры Lofree Lipstick в розницу составляет 95 долларов.

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