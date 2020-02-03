Берлин отреагировал на отказ в посадке немецкого самолета из Уханя в Москве

Немецкие власти не считают политически мотивированным отказ летевшему из Уханя самолету в промежуточной посадке в Москве, сообщил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
«В настоящее время у нас нет свидетельств, что у этого решения была какая-либо политическая подоплека», – передает его слова ТАСС.
Представитель минобороны Германии подчеркнул, что это «обычная ситуация», когда аэропорты сигнализируют о существующих ограничениях пропускной способности.
1 февраля самолет бундесвера доставил граждан ФРГ из Китая во Франкфурт-на-Майне. При этом, как сообщал Берлин, германская сторона рассчитывала на промежуточную посадку в Москве, однако «ситуация получила иное развитие». В результате самолет делал дозаправку в Хельсинки.
При этом газета Bild отмечала, что немецкой стороне было известно о невозможности промежуточной посадки в Москве еще когда лайнер находился в Ухане.
Добавим, что двое эвакуированных из Уханя граждан Германии оказались заражены.
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