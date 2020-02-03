Путин предоставил российское гражданство бразильцу из мини-футбольного клуба КПРФ

Путин предоставил российское гражданство бразильцу из мини-футбольного клуба КПРФ

03.02.2020, 15:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ бразильского нападающего Паулиньо (Кастаньясси Пауло Роберто), который играет за мини-футбольный клуб КПРФ.

«Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Кастаньясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 г. в Бразилии», – говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации указе.

Форвард играет за КПРФ с 2015 года, куда он перешел из «Мытищ». В Бразилии нападающий играл за клубы «Интелли» и «Флуминенсе». Команда КПРФ в прошлом сезоне заняла второе место в российской Суперлиге.

В составе сборной РФ по мини-футболу сейчас выступают три получивших российское гражданство бразильца: Эдер Лима, Ромуло и Робиньо.



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