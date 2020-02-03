Лучшие рекламные ролики Супербоула

Финальный матч плей-оффа Национальной футбольной лиги (Супербоул) — самое главное спортивное событие в США, а потому является самой дорогой площадкой для телевизионной рекламы. В этом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в трансляции достигла $5,6 миллиона. В числе тех, кто приобрел рекламный слот, стал президент США Дональд Трамп и претендент на этот пост от Демократической партии Майкл Блумберг. Каждый из кандидатов потратил на рекламу около $ 10 миллионов. Представляем самые запоминающиеся рекламные ролики Супербоула
Budweiser
Пивной бренд «Budweiser» известен своей классической фразой-мемом "Whassup" ("как дела"), которая появлялась в фильмах «Очень страшное кино» и «Офис». Авторы обыграли этот сюжет в реалиях современных технологий.
Jeep
Jeep снял рекламу в стиле «Дня сурка» — традиционный американский праздник в 2020 году практически совпал с Супербоулом. Главную роль исполнил Билл Мюррей.
Mountain Dew
Mountain Dew пригласила для своего ролика звезду сериала «Во все тяжкие» Брайана Крэнстона. Компания обыграла фильм «Сияние».
Amazon
Компания Amazon выпустила ролик с участием телеведущей Эллен Дедженерес. Сюжет рекламы крутится вокруг представления о том, как люди жили по появления умной колонки Amazon с голосовым помощником Alexa.
Pringles
Pringles сняла рекламу с героями «Рика и Морти», подменив Морти роботом, рекламирующим чипсы.
Audi
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс появилась в рекламе Audi, где спела фрагмент песни "Отпусти и забудь" из «Холодного сердца».
Майкл Блумберг
Этот ролик посвящен теме контроля за оружием. Возможно, это не самый забавная реклама Супербоула, но кандидат в президенты США Майкл Блумберг заплатил за размещение этого ролика $11 млн.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые смогли разгадать тайну необъяснимого космического взрыва. Интернациональная группа исследователей из Японии и Швеции пояснила о появлении сверхновой звезды с каталожным индексом SN 2006gy. Светило располагается на удалении порядка 238 млн световых лет в области созвездия Персея, являясь частью спиральной галактики NGC 1260. При этой вспышке было генерировано в 100 раз больше энергии, чем в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Мы еще увидим его»: Алибасов продемонстрировал снимок живого Лужкова / 12 декабря
- Мощные смартфоны Huawei P40 с новым дизайном представят в марте / 18 декабря
- Допрыгался: Порошенко наказали за наглое поведение в Раде / 14 декабря
- «Стать пушечным мясом»: Киев в восторге от опасной идеи НАТО / 2 декабря
- Мнение: Причины неэффективности предприятий, скрытые миллионеры и разбогатевшие россияне / 13 января
- В Уганде живет человек, который пукает такими ядовитыми газами, что убивает всех комаров вокруг себя / 12 декабря
- «Даже родители не знали»: поисковики нашли могилу брата Путина / 10 декабря
- Мнение: Смотрим в будущее с оптимизмом, не откладывая далеко боксерские перчатки / 31 декабря