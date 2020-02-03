Ряд законов в Украине переведут на английский, чтобы они были доступны для инвесторов – Стефанчук

Ряд законов в Украине переведут на английский, чтобы они были доступны для инвесторов – Стефанчук

03.02.2020, 15:06, Новости дня

Ряд законов в Украине переведут на английский язык. Об этом на согласительном совете 3 февраля сказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Отдельно, чтобы открыть наш мир законодательства для людей, которые хотят прийти в Украину, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английский язык и соответствующую аутентификацию от Министерства иностранных дел, чтобы человек, который хочет войти в Украину, мог поднять и посмотреть этот законодательный акт – с момента ее сопровождения, внесения инвестиций до момента защиты прав в суде, чтобы он мог адекватно осознавать плюсы и минусы, риски и опасности, которые могут возникать», – сказал Стефанчук.

Сейчас законы Украины публикуют на украинском языке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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