Атмосферное давление в Москве установило рекорд

Атмосферное давление в Москве установило рекорд

03.02.2020, 15:06, Новости дня

В Москве второй день подряд фиксируют рекордно низкое атмосферное давление, оно составило 723 мм ртутного столба, сообщили в столичном Метеобюро.

«На главной метеостанции столицы – ВДНХ – 2 февраля в 21 час было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление – 725,1 миллиметра ртутного столба… Прежний рекорд принадлежал 1939 году», – сообщили в бюро, передает РИА «Новости».

В 10 часов утра в понедельник аномально низкое давление также сохранилось, оно составило 723 миллиметра ртутного столба.

«В последний раз 3 февраля рекордно низкое давление почти 723 миллиметра ртутного столба, что составляет 964,4 гектопаскаль, наблюдалось в 1981 году. Окончательное значение рекорда атмосферного давления для 3 февраля мы узнаем позже, поскольку давление продолжает понижаться», – пояснили в Метеобюро.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что со вторника в столичный регион вернутся морозы.



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