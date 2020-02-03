В допинг-пробе борца-чемпиона Махова нашли запрещенный гормон роста

В допинг-пробе борца-чемпиона Махова нашли запрещенный гормон роста

03.02.2020, 15:06, Новости дня

Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, обладатель серебряной медали Олимпийских игр-2012 россиянин Билял Махов уличен в применении запрещенного препарата. Однако сам атлет не связывает его наличие в организме с занятиями спортом.

Как сообщил журналистам президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили, его организация получила от Российского анти-допингового агентства документы, подтверждающие, что в пробе Махова найдены остатки гормона роста. Проба была взята у спортсмена 13 января нынешнего года.

Однако, как утверждает Мамиашвили, Махов не участвовал ни в тренировочных сборах, ни в отборе к Олимпийским играм-2020, которые пройдут в Токио. "Я после этого встречался с Билялом, — цитирует РИА Новости главу ФСБР. – Он не исключает наличия в организме этой субстанции — гормона роста".

Но, по словам Мамиашвили, объяснение борца этому факту не связано со спортивной деятельностью или травмами: "Речь идет, как он объясняет, несколько о других вещах, связанных с принятием его супругой комплекса препаратов. Билял не обращался к нам за возможностью оказать поддержку. Он сказал — это моя проблема и я сам постараюсь ее решить".

Источник: Вести



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