Делегация РФ пообещала не соглашаться с СЕ по Крыму и «отдельным правам» для ЛГБТ

Россия никогда не согласится с мнением Совета Европы по вопросам Крыма и отдельных прав лиц нетрадиционной ориентации, сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой.

«Конечно, есть темы, по которым мы никогда и ни в чем не согласимся с постулатами Совета Европы: это тема Крыма, который был, есть и останется частью РФ и никак по-другому не будет, это часть нашей конституции; это тема каких-то отдельных прав, выделения в отдельные группы людей нетрадиционной ориентации, все, что связано с ЛГБТ – в этом мы абсолютно не согласны с их трактовкой событий», – передает слова Толстого РИА «Новости».

Он отметил, что Европейский суд по правам человека позволил себе «целый ряд политизированных решений», так как РФ не участвовала в формировании этой структуры, пока отсутствовала в ПАСЕ.

«Легитимность этих решений для нас тоже под вопросом», – сообщил Толстой.

Он также добавил, что много инсинуаций по поводу российского законопроекта о поправке в конституцию. Толстой заметил, что недоброжелатели часто обвиняли Россию в том, что якобы не будут выполняться решения международных органов и в выходе страны из международной правовой системы. Однако, подчеркнул глава российской делегации, это неправда – правовая защищенность россиян, в том числе и в ЕСПЧ, не пострадает.

31 января ПАСЕ приняла резолюцию о выполнении обязательств ряда стран перед СЕ в 2019 году, в которой содержатся претензии в адрес России.

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