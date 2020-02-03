Тим Кук пообещал, что дополненная реальность в скором времени проникнет в жизнь каждого

Тим Кук пообещал, что дополненная реальность в скором времени проникнет в жизнь каждого

03.02.2020, 15:04, Разное

Тим Кук, глава Apple, рассказал свои мысли о потенциальных технологиях дополненной реальности. Своими словами он обозначил вектор расширения организации в дальнейшем.
Тим Кук уверен, среди технологий в будущем дополненная реальность займет главное место. Тим Кук на собрании с совладельцами сказал, что редко встречаются инновации, считающееся ключевыми, но они быстро проникают в жизни людей.

Ходят слухи, что Apple разрабатывает новые продукты, в основе которых лежит AR – это касается гарнитур дополненной и виртуальной реальности, которые ориентировочно могут появиться в 2021 или в 2022 году. В 2023 ожидается представление очков с поддержкой AR.

Из данных Bloomberg следует, что Apple оборудует трехмерными камерами будущие iPhone и iPad Pro. Они лучше будут подходить для цифрового воссоздания реального окружающего пространства. Том Кук считает, AR вскоре станет незаменимой частью повседневности, а также рабочего процесса.



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