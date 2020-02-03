Иосиф Пригожин и Валерия поддержали Любовь Успенскую в скандале с дочерью

Иосиф Пригожин и его супруга Валерия оказали поддержку Любови Успенской в скандале с дочерью. Звездная пара заявляет, что артистка сама знает, как заботиться о Татьяне Плаксиной.
Иосиф Пригожин и Валерия в эфире передачи «Ты не поверишь!» прокомментировали конфликт в семье Любови Успенской. Дочка вокалистки Татьяна Плаксина пояснила информацию, что мать ее периодично избивала и душила, а также принудительно отправляла на лечение в специализированные клиники.
Продюсер признал, люди не могут оградить наследников от улицы и других факторов, а Любовь Успенская сама знает, как правильно воспитывать дочь и заботиться о ней. Знаменитость уверен, нельзя выполнять все прихоти детей. Валерия же добавила, Татьяна Плаксина уже в силах сама принимать решения. Артистка сомневается, что можно вынудить взрослого человека совершать какие-либо действия.
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