Криминальный сладкоежка отправился в колонию, украв грузовик конфет

Воронежский вор поплатился за свою любовь к сладкому. Криминальный сладкоежка отправился в колонию, не успев "реализовать" украденные конфеты и вафли.
Как передает ГТРК "Воронеж", водитель Сергей Немков приехал в Рамонский район к фабрике "КДВ-Воронеж". На руках у него были липовые документы, разрешающие вывоз сладостей с территории завода. Доверчивые служащие нагрузили грузовик кондитерскими изделиями. Как потом выяснилось, общая сумма похищенного составила около одного миллиона рублей.
В прокуратуре рассказали, что теперь подсудимому придется нести ответственность за крупный материальный ущерб, в том числе, и перед компанией-перевозчиком, отвечающей за сохранность груза. После проведенных следственных действий стало понятно, что Немков действовал не один. Соучастников "сладкого дела" пока не нашли. Задержанного отправили в колонию на два года.
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ГТРК "Воронеж"
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