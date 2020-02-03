РЖД закрыло движение поездов между Китаем и Россией

Купленные в российских кассах билеты можно вернуть без удержания сборов.
Нарастающее число заболевших коронавирусом побудило Россию временно отказаться от железнодорожного сообщения с Китаем.
С 3 февраля ОАО «РЖД» запретило движение поездов между странами.
«До особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР), – сообщает сайт компании.
Конкретно речь идет о поездах № 652/651 Уссурийск – Туманган, беспересадочном вагоне Пхеньян – Москва, беспересадочном вагоне Пхеньян – Хабаровск, беспересадочных вагонах Москва – Туманган.
Все, кто купил билеты на эти поезда в кассах на территории России, смогут без удержания сборов вернуть их в кассах РЖД.
Напомним, что на 3 февраля зарегистрирована 361 смерть от коронавируса. Есть первый случай гибели от болезни и за пределами Китая.
С территории КНР идет эвакуация граждан России, с 3 февраля россиян вывозят из зараженного региона самолетами ВКС.
Из-за вспышки болезни ВОЗ объявила в мире чрезвычайную ситуацию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Тот факт, что актера Джонни Деппа избивала жена, впоследствии отсудившая у него деньги за домашнее насилие, говорит лишь о качестве ее адвокатов, а не об однобокой позиции общества в подобных вопросах, сообщила газете ВЗГЛЯД феминистка Татьяна Сухарева. Ранее британская газета Daily Mail опубликовала разговор актера Джонни Деппа с бывшей женой Эмбер Херд, свидетельствующий о том, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мама Шеремета о результатах расследования убийства сына: Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному / 13 декабря
- США оценили обмен пленными в Донбассе / 29 декабря
- Вучич: Будь Путин тогда президентом, НАТО не решилось бы бомбить Сербию / 4 декабря
- Россия расширила санкции и эмбарго против Украины / 17 декабря
- Компания Nissan представит концепт Ariya на выставке CES / 7 января
- Кулеба допускает подписание первого соглашения по «промышленному безвизу» в 2020 году / 2 января
- В рамках обмена удерживаемыми лицами суд освободил обвиняемого в убийствах / 28 декабря
- Джулиани просил Ермака помочь сохранить должность Виталию Кличко / 2 февраля