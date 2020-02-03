РЖД закрыло движение поездов между Китаем и Россией

Купленные в российских кассах билеты можно вернуть без удержания сборов.

Нарастающее число заболевших коронавирусом побудило Россию временно отказаться от железнодорожного сообщения с Китаем.

С 3 февраля ОАО «РЖД» запретило движение поездов между странами.

«До особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР), – сообщает сайт компании.

Конкретно речь идет о поездах № 652/651 Уссурийск – Туманган, беспересадочном вагоне Пхеньян – Москва, беспересадочном вагоне Пхеньян – Хабаровск, беспересадочных вагонах Москва – Туманган.

Все, кто купил билеты на эти поезда в кассах на территории России, смогут без удержания сборов вернуть их в кассах РЖД.

Напомним, что на 3 февраля зарегистрирована 361 смерть от коронавируса. Есть первый случай гибели от болезни и за пределами Китая.

С территории КНР идет эвакуация граждан России, с 3 февраля россиян вывозят из зараженного региона самолетами ВКС.

Из-за вспышки болезни ВОЗ объявила в мире чрезвычайную ситуацию.

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