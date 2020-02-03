Умер предлагавший «пристрелить» недовольных граждан российский чиновник

Глава Карелии выразил соболезнования родным и близким Сергея Прокопьева.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о смерти руководителя администрации Олонецкого района Карелии Сергея Прокопьева. Чиновник прославился на всю Россию идеей «пристрелить» недовольных граждан, которые просили привести в порядок братскую могилу.

О кончине главы района в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, Прокопьев скоропостижно умер в воскресенье, 2 февраля. Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким подчиненного. По мнению карельского главы, это был из лучших руководителей муниципального уровня. Парфенчиков назвал его отзывчивым и трудолюбивым профессионалом.

«У него всегда была активная позиция и неравнодушное отношение к проблемам своих земляков», — заявил чиновник.

Скандальная история с высказыванием Прокопьева произошла в ноябре 2019 года. Депутат городского совета сообщила, что местный совет ветеранов попросил главу администрации привести в порядок братскую могилу. Чиновник заявил, что в других городах люди сами собирают деньги, создают ТОСы, а в Олонце такого нет. Прокопьев заявил, что в городе окопались «социальные паразиты» окопались.

Глава района изъявил желание пристрелить недовольных активистов. «Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», – сказал он.

Прокопьев назвал случившееся провокацией и клеветой. Он обратился в Следственный комитет. Первое заседание по делу прошло в январе 2020 года второе планировалось провести в феврале.

Прокопьев возглавил администрацию района в 2013 году, до этого он служил в правоохранительных органах.

Напомним, что в ноябре 2019 года в поезде Тамбов – Москва при странных обстоятельствах скончался известный политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

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