В Москве обнаружили 2,1 тыс. случаев фальшивых прививок детям

В Москве обнаружили 2,1 тыс. случаев фальшивых прививок детям

03.02.2020, 14:58, Новости дня

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при вакцинации детей от гриппа в детской московской поликлинике №11, рассказал источник в Следственном комитете.

«Дело было возбуждено 1 февраля этого года в отношении неустановленных лиц из числа руководства ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11», – сообщил источник РБК.

По его словам, в 2018 году в прокуратуру поступило обращение сотрудников поликлиники о нарушениях при вакцинации против гриппа у детей в 2018 году. В ходе проверки были обнаружены 2 тыс. 120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации. Фактически эти прививки детям не делали. По версии следствия, материальный ущерб составил 532,4 тыс. рублей.

Преступления, подпадающие под эту статью (ч. 3 ст. 159 УК), караются лишением свободы на срок до шести лет.

Всего в 2018 году для поликлиники №11 выделили 32 тыс. 160 доз вакцины «Совигрипп», в рамках закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В законе говорится, что профилактические прививки проводятся при наличии добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего.

Детская поликлиника №11 находится в столичном районе Медведково. Основным ее профилем является оказание первичной, доврачебной, врачебной и специализированной помощи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за атаку, совершенную в Лондоне накануне. Об этом говорится в сообщении на сайте проекта SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов. «Мужчина, совершивший теракт на юге Лондона – боец «Исламского государства». Он совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции», – говорится в сообщении. 2 февраля в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика