Кремль анонсировал визит Путина в Череповец

Кремль анонсировал визит Путина в Череповец

03.02.2020, 14:51, Новости дня

Президент Владимир Путин во вторник посетит Череповец, где обсудит с общественностью подготовку кадров для экономики и социальной сферы, информирует пресс-служба Кремля.

«4 февраля президент РФ Путин совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит «Череповецкий химико-технологический колледж» и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы», – сообщили в Кремле, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин побывает в Центре боевых искусств, в котором занимается более 2,5 тыс. детей по 30 видам спортивных единоборств.



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