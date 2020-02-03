Денис Добряков: «Город убран плохо»

На еженедельном оперативном совещании глава Рыбинска Денис Добряков сделал замечание специалистам, ответственным за уборку города.
За 2 и 3 февраля в Рыбинске выпало около 7 сантиметров снега. Осадки прекратились в три часа ночи понедельника. К семи часам утра понедельника подрядчики не успели очистить от снега дороги и тротуары.
— В шесть часов утра был выполнен контрольный объезд города, убрано на тот момент было неудовлетворительно. Замечания есть ко всем подрядчикам. К семи часам утра они не успели сгрести полностью проезжие части, освободить тротуары, чтобы горожане могли спокойно пойти на работу, учебу, — доложил на оперативном совещании зам. главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Больше всего замечаний было к тем подрядным организациям, которые убирают центр города, микрорайоны Северный и Мариевка.
— Я прошу сконцентрироваться на уборке снежной «каши». Уже к вечеру температура опустится ниже нуля. Важно не допустить замораживания мокрого снега на проезжих частях, тротуарах и остановках, — подчеркнул Денис Добряков.
Контракт на зимнюю уборку города заключен с пятью подрядными организациями. МУП «ДЭС» отвечает за центр города, «Амарис» — за микрорайоны Волжский и Переборы, ИП «Новиков» убирает Заволжье, «Зеленстрой» ответственен за парки и скверы, тротуары и другие общественные территории убирают работники «ДЭУ».
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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