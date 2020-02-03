S7 решила полностью остановить полеты в Китай и Гонконг

Авиакомпания S7 приняла решение с 4 февраля по 28 марта полностью остановить рейсы в Китай, в том числе в специальный административный район Гонконг из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении компании.

«S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин – Новосибирск (прилет в 10.00 по местному времени)», – передает ТАСС сообщение авиакомпании.

Подчеркивается, что в продолжении авиасообщения с Китаем перевозчик видит риски, а базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет «гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции».

Все пассажиры получат полный возврат стоимости авиабилетов.

Кроме того, «Уральские авиалинии» сообщили, что до конца марта будет действовать приостановка рейсов по китайским направлениям. Ближайшие регулярные рейсы в Китай вылетят из Красноярска в Харбин не ранее чем 25 марта, из Москвы в Ордос – не ранее 24 марта. Кроме того, 26 марта планируется возобновить рейс из Екатеринбурга в Харбин. Рейсы из Екатеринбурга в Пекин и Сиань и из Владивостока в Пекин и Харбин авиакомпания собирается возобновить 28 марта. До 29 марта приостановлены рейсы из Екатеринбурга и Казани в Харбин.

Ранее также сообщалось, что «Российские железные дороги» приостановили пассажирское сообщение с Северной Кореей.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

В понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.





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