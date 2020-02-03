Бурджанадзе назвала «кощунством» отрицание решающей роли СССР в победе во Второй мировой

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе сообщила о «кощунственности» отрицания решающей роли СССР в победе во Второй Мировой войне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Неприемлемо переписывать историю в угоду сиюминутным политическим запросам», – сказала она газете ВЗГЛЯД.
«Достаточно посмотреть на элементарные цифры потерь. История все поставит на свои места», – отметила экс-председатель парламента.
Как сообщила Нино Бурджанадзе, «СССР делал все, чтобы оттянуть надвигавшуюся войну, но при этом роль других стран более нелицеприятна».
«Умалять решающую роль СССР в победе в той войне невозможно. Да, была помощь Запада. Но Советский Союз внес решающий вклад», – сказала она.
Ранее Нино Бурджанадзе заявила, что считает «безусловно обязательным» участие представителя руководства Грузии 9 мая 2020 года на празднованиях по случаю 75-летия Победы в Москве, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя странами после войны 2008 года.
«Это общая история. 700 тыс. грузин ушли на фронты Великой Отечественной и более 300 тыс. из них не вернулись. В процентном отношении Грузия понесла потерь больше остальных республик бывшего СССР. День Победы – величайший праздник, нужно уважать память погибших», – заключила она.
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