«Реал» победил «Атлетико», «Барселона» обыграла «Леванте». Результаты 22-го тура чемпионата Испании

«Реал» победил «Атлетико», «Барселона» обыграла «Леванте». Результаты 22-го тура чемпионата Испании

03.02.2020, 14:42, Новости дня

1-го и 2 февраля прошло 10 матчей 22-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

1 февраля

«Гранада» – «Эспаньол» – 2:1

Голы: Мачис, 38, Фернандес, 46 – Де Томас, 27 (пенальти)

«Реал» – «Атлетико» – 1:0

Гол: Бензема, 56

«Мальорка» – «Вальядолид» – 0:1

Гол: Унал, 56

«Валенсия» – «Сельта» – 1:0

Гол: Солер, 77

2 февраля

«Леганес» – «Реал Сосьедад» – 2:1

Голы: Омеруо, 49, Оскар, 90+4 – Исак, 20

«Эйбар» – «Бетис» – 1:1

Голы: Орельяна, 15 (пенальти) – Фекир, 7

«Атлетик» – «Хетафе» – 0:2

Голы: Суарес, 36, Мата, 50 (пенальти)

«Вильярреал» – «Осасуна» – 3:1

Голы: Пако, 45+1, Пенья, 54, Касорла, 59 (пенальти) – Аридане, 48

«Севилья» – «Алавес» – 1:1

Голы: Окампос, 77 (пенальти) – Хоселу, 70

«Барселона» – «Леванте» – 2:1

Голы: Фати, 30, 31 – Рочина, 90+2

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com

Скриншот: laliga.com

Поединки 23-го тура чемпионата Испании пройдут с 7-го по 9 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: КИЕВ–ДУБАЙ – Иран с самого начала знал, что его военные сбили украинский самолет в январе этого года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на имеющуюся у Киева запись разговора иранского пилота с авиадиспетчерами в Тегеране. На записи, которая была обнародована на украинском телеканале вечером в воскресенье, пилот другого самолета, который, судя по всему, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика