«Реал» победил «Атлетико», «Барселона» обыграла «Леванте». Результаты 22-го тура чемпионата Испании

1-го и 2 февраля прошло 10 матчей 22-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
1 февраля
«Гранада» – «Эспаньол» – 2:1
Голы: Мачис, 38, Фернандес, 46 – Де Томас, 27 (пенальти)
«Реал» – «Атлетико» – 1:0
Гол: Бензема, 56
«Мальорка» – «Вальядолид» – 0:1
Гол: Унал, 56
«Валенсия» – «Сельта» – 1:0
Гол: Солер, 77
2 февраля
«Леганес» – «Реал Сосьедад» – 2:1
Голы: Омеруо, 49, Оскар, 90+4 – Исак, 20
«Эйбар» – «Бетис» – 1:1
Голы: Орельяна, 15 (пенальти) – Фекир, 7
«Атлетик» – «Хетафе» – 0:2
Голы: Суарес, 36, Мата, 50 (пенальти)
«Вильярреал» – «Осасуна» – 3:1
Голы: Пако, 45+1, Пенья, 54, Касорла, 59 (пенальти) – Аридане, 48
«Севилья» – «Алавес» – 1:1
Голы: Окампос, 77 (пенальти) – Хоселу, 70
«Барселона» – «Леванте» – 2:1
Голы: Фати, 30, 31 – Рочина, 90+2
Турнирная таблица Ла Лиги:
Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com
Поединки 23-го тура чемпионата Испании пройдут с 7-го по 9 февраля.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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