ВОЗ: За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания коронавирусом в 23 странах

За пределами Китая в мире зарегистрировано 151 случай заболевания новым коронавирусом. Об этом 3 февраля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

«На прошлой неделе я объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение в связи со вспышкой 2019nCoV. По состоянию на это утро зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрировано 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти » – сообщил он.

Скриншот: World Health Organization (WHO) / Twitter

В ВОЗ сообщали, что по состоянию на вечер 2 февраля, коронавирусная инфекция кроме Китая была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

По состоянию на 3 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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