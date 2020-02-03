Захарова ответила на слова главы МИД Польши о «победе» в споре с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава якобы одержала победу в «историческом споре с Россией».
«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», – написала Захарова в Facebook.
Так она прокомментировала заявление Чапутович о «победе» Польши в историческом споре с Россией. При этом польский министр заявил, что Варшава должна стремиться «успокоить эмоции и нормализовать отношения» с Москвой, потому что, несмотря на все различия, страны являются соседями.
В прошлом году Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую тоталитарные режимы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Депутат Госдумы Константин Затулин предложил внести в преамбулу к Конституции слово «русские». Письмо с этим предложением направлено в рабочую группу по подготовке предложений о поправке к Конституции. «Предлагаю внести в начало преамбулы Конституции РФ вместо прежней следующую формулировку: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Hyundai представит новый компактный внедорожник Hyundai AX / 25 января
- Путин заехал в гости к дочери Ельцина на ее день рождения / 17 января
- Путин предложил использовать беспилотники на военной базе России в Кыргызстане / 26 декабря
- Россия ответила США на заявление об освобождении Освенцима американцами / 29 января
- Ura.ru: Учения по «суверенному рунету» вызвали масштабный сбой в работе аэропортов / 25 декабря
- Луценко об обмене удерживаемыми лицами: Ненаказанное зло регенерируется / 28 декабря
- Москалькова намерена дать оценку делу блогера Егора Жукова / 5 декабря
- В Сеть утекли 20 гигабайт персональных данных порномоделей / 17 января