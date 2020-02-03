Захарова ответила на слова главы МИД Польши о «победе» в споре с Россией

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о «победе» в споре с Россией

03.02.2020, 14:37, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава якобы одержала победу в «историческом споре с Россией».

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», – написала Захарова в Facebook.

Так она прокомментировала заявление Чапутович о «победе» Польши в историческом споре с Россией. При этом польский министр заявил, что Варшава должна стремиться «успокоить эмоции и нормализовать отношения» с Москвой, потому что, несмотря на все различия, страны являются соседями.

В прошлом году Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую тоталитарные режимы. 



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