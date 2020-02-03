Названа дата первого пилотируемого запуска на «Союзе-2.1а»

Космический корабль «Союз» с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете «Союз-2.1а» 9 апреля. Это будет первый пилотируемый пуск в 2020 году, сообщили в Роскосмосе.
«Запуск состоится 9 апреля», – передает ТАСС ответ Роскосмоса на соответствующий вопрос.
На «Союзе МС-16» к МКС отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кессиди.
В ноябре в РКК «Энергия» сообщили, что пилотируемый корабль «Союз МС-16», запуск которого с экипажем Международной космической станции (МКС) запланирован на апрель 2020 года, доставлен на космодром Байконур.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Депутат Госдумы Константин Затулин предложил внести в преамбулу к Конституции слово «русские». Письмо с этим предложением направлено в рабочую группу по подготовке предложений о поправке к Конституции. «Предлагаю внести в начало преамбулы Конституции РФ вместо прежней следующую формулировку: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на текущей пленарной неделе – Корниенко / 14 января
- Путин поручил ОНФ вести контроль за внедрением экологических технологий при переработке мусора / 19 декабря
- Ганус: МОК не может не прислушаться к решению ВАДА по России / 9 декабря
- В США начали разработку санкций против Ирака / 7 января
- Cumhuriyet — в энергетической войне США с Россией Турция должна «получить своё» / 27 декабря
- Boeing решила приостановить производство 737 MAX / 17 декабря
- В Украине действовала хакерская группировка, подконтрольная ФСБ РФ – СБУ / 6 декабря
- Могилевская, Матвиенко, Тayanna, Гайтана и Jerry Heil выступят на благотворительном концерте для восстановления дома Леонтовича / 10 января