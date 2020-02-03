Названа дата первого пилотируемого запуска на «Союзе-2.1а»

Космический корабль «Союз» с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете «Союз-2.1а» 9 апреля. Это будет первый пилотируемый пуск в 2020 году, сообщили в Роскосмосе.

«Запуск состоится 9 апреля», – передает ТАСС ответ Роскосмоса на соответствующий вопрос.

На «Союзе МС-16» к МКС отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кессиди.

В ноябре в РКК «Энергия» сообщили, что пилотируемый корабль «Союз МС-16», запуск которого с экипажем Международной космической станции (МКС) запланирован на апрель 2020 года, доставлен на космодром Байконур.





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