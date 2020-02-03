Аль Пачино понадобилась помощь, чтобы пройти по красной дорожке премии BAFTA

79-летний голливудский сценарист, актер и режиссер Аль Пачино не смог самостоятельно подняться в зал Royal Albert Hall (Лондон) на церемонию награждения премии BAFTA, упав на красной дорожке в нескольких метрах от входа. Об этом сообщает издание Express.
Подняться и зайти в зал актеру помогли охранники. Потеря равновесия сильно напугала его спутницу – 40-летнюю израильскую актрису Мейтал Дохан. Падение не помешало актеру участвовать в фотосессии с коллегами во время награждения.
Как сообщает издание, на церемонию исполнитель легендарной роли гангстера Майкла Корлеоне из трилогии «Крестный отец» приехал в удобных кроссовках New Ballance черного цвета.
Luckily, he was not injured.https://www.express.co.uk/celebrity-news/1236982/Al-Pacino-BAFTAs-2020-falls-over-pictures-The-Irishman-news-latest-update
Posted by Daily Express on Pühapäev, 2. veebruar 2020
79-летний Аль Пачино был номинирован на премию BAFTA за роль в фильме режиссера Мартина Скорезе «Ирландец». Главным победителем премии стала военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса – картина получила награды в семи номинациях.
В шорт-лист кинопремии также попала короткометражная лента «Анна» режиссера Декеля Беренсона, главную роль в котором сыграла украинская 54-летняя актриса из Киева Светлана Барандич.
BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино и телеискусств, учрежденная в 1947 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 79-летний голливудский сценарист, актер и режиссер Аль Пачино не смог самостоятельно подняться в зал Royal Albert Hall (Лондон) на церемонию награждения премии BAFTA, упав на красной дорожке в нескольких метрах от входа. Об этом сообщает издание Express. Подняться и зайти в зал актеру помогли охранники. Потеря равновесия сильно напугала его спутницу – 40-летнюю израильскую актрису Мейтал Дохан. Падение […]
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