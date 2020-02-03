Китай предлагает России поменяться датами проведения этапов «Формулы-1»

Организаторы этапа "Формулы-1" в Китае из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV хотят поменяться датами проведения гонок с Россией. Согласно утвержденному календарю, гран-при Китая должен пройти с 16 по 19 апреля, а гран-при РФ – с 24 по 27 сентября.
Представители гонки в Шанхае выступили с инициативой обменяться датами. Как сообщает издание Speedweek, Российская автомобильная федерация не получала формального запроса от китайской стороны.
При этом, промоутер российского этапа "Формулы-1" Алексей Титов в интервью ТАСС заявил: "Дата Гран-при утверждена Международной автомобильной федерацией (FIA) в октябре прошлого года и остается без изменений".
Ранее стало известно, что руководство "Формулы-Е" совместно с FIA приняло решение отменить гоночный этап в Китае.
Напомним, Китай стал эпицентром нового коронавируса 2019-nCoV – вспышка неизвестной пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 17 тысяч человек, скончались от инфекции уже более 360.
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