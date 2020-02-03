Увеличилось число погибших в Идлибе турецких военных

Число турецких военных, погибших при обстреле их позиции в сирийском Идлибе, увеличилось до шести, информирует телеканал NTV со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Об этом информирует ТАСС.

До этого сообщалось, что погибли четверо турецких военных, еще девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных.

В российском Центре по примирению враждующих сторон пояснили, что военнослужащие Турции в ночь на 3 февраля попали под обстрел, так как не предупредили Россию о своих передвижениях.

После инцидента истребители F-16 ВВС Турции и артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Политолог Геворг Мирзаян, комментируя удары Анкары по сирийским позициям в Идлибе, сообщил газете ВЗГЛЯД, что «изначально не исключались провокации со стороны протурецкой Сирийской национальной армии», которым нужен был «громкий скандал». По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган вынужден был реагировать на инцидент.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 79-летний голливудский сценарист, актер и режиссер Аль Пачино не смог самостоятельно подняться в зал Royal Albert Hall (Лондон) на церемонию награждения премии BAFTA, упав на красной дорожке в нескольких метрах от входа. Об этом сообщает издание Express. Подняться и зайти в зал актеру помогли охранники. Потеря равновесия сильно напугала его спутницу – 40-летнюю израильскую актрису Мейтал Дохан. Падение […]