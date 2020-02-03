Регистратор запечатлел момент смертельной аварии в Твери

Регистратор запечатлел момент смертельной аварии в Твери

03.02.2020, 14:30, Новости дня

Вечером в минувшее воскресенье, 2 февраля, в районе пересечения улицы Ломоносова и Третьяковского переулка в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

 

Водитель автомобиля Audi не справился с управлением в повороте и допустил выезд на обочину, после чего машину занесло.

Легковушка вылетела на полосу встречного движения и врезалась в грузовик "ГАЗон NEXT".

Как сообщают местные СМИ, от полученных травм на месте аварии скончался водитель легковушки, а его пассажирка, которая является владельцем машины, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, пострадал мужчина, находившийся за рулем грузовика, получивший повреждения средней степени тяжести.

Источник: Вести



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