Военные анонсировали первый полет стратегического Ту-160М2

Военные анонсировали первый полет стратегического Ту-160М2

03.02.2020, 14:30, Новости дня

Первый полет новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М2 запланирован на 2021 год. Об этом в журнале "Радиоэлектронные технологии" написал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. На вооружение модернизированная машина должна встать в 2023 году.

Криворучко уточнил, что всего Минобороны может купить 10 подобных самолетом. Причем все Ту-160М2 будут построены с нуля, а не переделаны из старых самолетов.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что к 2023 году военные получат 4 стратега Ту-160М2.

Боевой самолет с литерами М2 будет отличаться от предшественников обновленным бортовым оборудованием. В первую очередь, это касается современной "стеклянной" кабины, в которой большинство аналоговых приборов заменяют многофункциональные жидкокристаллические экраны. Кроме того, Ту-160 получит модернизированную силовую установку.

Источник: Вести



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