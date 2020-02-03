Из «Единой России» исключили подозреваемого в педофилии учителя

Из «Единой России» исключили подозреваемого в педофилии учителя

03.02.2020, 14:30, Новости дня

Реготделение «Единой России» в Ивановской области исключило из партии замдиректора местной школы Павла Покровского, задержанного по подозрению в педофилии.

«Был оперативно созван городской политсовет, на котором Покровский был исключен из «Единой России», – сообщается на сайте реготделения.

В отделении добавили, что задержание члена партии по подозрению в этом преступлении стало «шоком» для сопартийцев.

Покровского задержали 31 января, его обвиняют по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогическим работником», «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста») и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего».

Покровский является обладателем общественной награды «Орден детских сердец», также имеет грамоты от властей региона. 



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