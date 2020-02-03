В Раде хотят рассмотреть кадровые вопросы и заслушать отчет Кабмина о платежках за газ и тепло – Корниенко

В Верховной Раде хотят заслушать отчет правительства по поводу снижения сумм в платежках за газ и теплоснабжение, а также намерены рассмотреть на текущей пленарной неделе кадровые вопросы. Об этом на заседании согласительного совета 3 февраля сказал замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Есть кадровые вопросы, и я думаю, мы к ним завтра вернемся…. Что касается часа вопросов к правительству, то есть очень важный вопрос, который волнует всех украинцев. Это платежки за газ, за тепло. Мы видели совещание в пятницу президента с правительством, Кабмин отчитался перед президентом об этом процессе. Теперь логично, чтобы правительство отчиталось в Верховной Раде», – сказал нардеп.

Он отметил, что в Раде хотели бы видеть министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.

«Это важный вопрос. Важно послушать, где есть реальное снижение тарифов, а где есть непонятная ситуация», – заявил Корниенко.

24 декабря 2019 года премьер Алексей Гончарук заявил, что сумма в платежках за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. Он напомнил, что в декабре «Нафтогаз» снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – «не одноразовая акция».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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