Хоккеисты «Амура» забросили четыре безответных шайбы в ворота «Адмирала»

Хоккеисты «Амура» забросили четыре безответных шайбы в ворота «Адмирала»

03.02.2020, 14:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" на льду домашней "Фетисов-Арены" во Владивостоке проиграл хабаровскому "Амуру" со счетом 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

У победителей встречи голами отметились Данил Файзуллин (24-я минута), Владислав Ушенин (37), Денис Голубев (43) и Игорь Руденков (). Файзуллин и Руденков, помимо голов, записали на свой счет по одному результативному пасу, а Кирилл Рассказов отметился двумя голевыми передачами.

"Амур" одержал четвертую победу кряду и с 52 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а "Адмирал" в ней же расположился строчкой выше, имея в активе на два очка больше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровчане во вторник, 11 февраля, на выезде сыграют с петербургским СКА, а подопечные Сергея Светлова в тот же день в Уфе встретятся с местным "Салаватом Юлаевым".

Источник: Вести



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