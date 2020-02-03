На Украине выросли долги по зарплате у всех, кроме чиновников

Задолженность по выплате зарплаты на Украине растет во всех сферах, на 1 января 2020 года долги составили свыше 3 трлн гривен, сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Политик отметил, что особенно сильно выросли долги по зарплате перед учителями, отмечает политик.

«Бесспорным лидером роста задолженности по заработной плате в Украине стала сфера образования, где за 2019 год задолженность по оплате труда увеличилась в 2,5 раза! Это и есть настоящее, а не задекларированное в предвыборных обещаниях отношение нынешней власти к преподавателям», – передает ТАСС слова Медведчука.

В научно-технической сфере долги по зарплате выросли на 52%.

«Действительно, такой технически передовой стране, как Украина, ученые «не нужны», поэтому «можно» им и не платить», – замечает по этому поводу политик.

В сельском хозяйстве задолженность увеличилась на 42%. Этот факт Медведчук называет «удивительным парадоксом отечественного сельхозпроизводства: чем больше урожай, тем больше задолженность по зарплате тем, кто его, собственно говоря, и вырастил».

Неблагополучной остается ситуация и в здравоохранении, где долги увеличились на 25,1%.

«В самом деле, зачем платить медикам даже их мизерную зарплату? Их уехало-то за прошлый год из страны «только» 60 тыс. На наш век хватит», – иронизирует Медведчук.

При этом «самой стабильной сферой деятельности в Украине», по его словам, «остается «государственное управление». Там задолженность не выросла, а, наоборот, снизилась на 16,9%.

«О сверхвысоких зарплатах и премиях украинских чиновников сказано в последнее время немало, но без статистических обобщений. Так что еще одна констатация того факта, что «слуги народа» (не в политическом, а в административно-чиновничьем смысле) думают в первую очередь о себе, а не о народе, будет правильной», – резюмировал Медведчук.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад.





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Последнее: Задолженность по выплате зарплаты на Украине растет во всех сферах, на 1 января 2020 года долги составили свыше 3 трлн гривен, сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Политик отметил, что особенно сильно выросли долги по зарплате перед учителями, отмечает политик. «Бесспорным лидером роста задолженности по заработной плате в Украине […]