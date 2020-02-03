Путин оценил работу аграриев в 2019 году

Путин оценил работу аграриев в 2019 году

03.02.2020, 14:26, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым оценил на «отлично» итоги работы аграриев в 2019 году.

«Прошедший год был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на «отлично». У нас сельхозотрасль всегда в последние годы в передовиках», – сообщил глава государства.

Министр доложил президенту об итогах работы отрасли в 2019 году, передает ТАСС.

«По результатам работы отрасли в 2019 году мы ожидаем рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1%. На заседании Госсовета я озвучивал приблизительный прогноз зерна по итогам года, озвучивал цифру – 121 миллион тонн. Этот прогноз подтверждается», – сообщил Патрушев.

Он добавил, что нынешний урожай на 7,4 млн тонн больше, чем ранее в 2018 году.

Между тем, в середине января Минсельхоз сообщил о подготовке проекта постановления правительства о введении ограничения на количество экспортируемого из РФ зерна. 



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