Диетолог Альбина Комиссарова опровергла мифы о наборе веса из-за соли, сахара, кофе и мяса

Эксперт в области похудения Альбина Комиссарова развеяла миф о продуктах, способных вызвать ожирение. По мнению диетолога, люди, стремящиеся сбросить вес, с чрезмерным фанатизмом ограничивают себя в употреблении соли, сахара, кофе и мяса, из-за чего наносят вред организму, а не приносят ему пользу.

Так, диетолог реабилитировала соль и сахар. В некоторых продуктах уже содержится определенное количество соли, поэтому во время диеты часто наблюдается ситуация, когда хлористый натрий не добавляется в блюда во время приготовления и в уже готовую пищу. Хотя соль необходима организму, как и сахар. Альбина Комиссарова рекомендует умеренно употреблять сахар (5% от суточного рациона), поскольку от него зависит работа мозга.

Сегодня большой популярностью пользуется полный или частичный отказ от кофе. Но этот напиток способен защитить от сахарного диабета и ожирения, также он повышает работоспособность. Однако пить его советуют в ограниченных количествах, особенно беременным женщинам.

Результаты многих исследований указывают на опасность употребления красного мяса для сердечно-сосудистой системы из-за вероятности развития серьезных заболеваний. Но 500 г красного мяса в неделю, если и могут повысить риски, то речь идет о нескольких процентах. В данном случае употреблять стоит не промышленно переработанное мясо, использующееся при приготовлении фастфуда или колбас, а свежие вырезки.

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Последнее: Эксперт в области похудения Альбина Комиссарова развеяла миф о продуктах, способных вызвать ожирение. По мнению диетолога, люди, стремящиеся сбросить вес, с чрезмерным фанатизмом ограничивают себя в употреблении соли, сахара, кофе и мяса, из-за чего наносят вред организму, а не приносят ему пользу. Так, диетолог реабилитировала соль и сахар. В некоторых продуктах уже содержится определенное количество […]