Бабушке Децла уже год не говорят о смерти внука

От бабушки рэпера Децла на протяжении года скрывают факт смерти её внука. По словам матери исполнителя Ирины Толмацкой, старшая родственница проживает с ней и страдает от болезни Альцгеймера.

«Она до сих пор не осведомлена о случившемся с её любимым внуком», — пояснила Ирина Толмацкая.

По словам матери рэпера, после смерти артиста она с трудом взяла себя в руки и сохранила рассудок. Женщина отказалась принимать антидепрессанты и теперь пытается заполнить сформировавшуюся в сердце пустоту различными действиями. Текущей задачей, которой мать рэпера уделяет много внимания, является создание памятника на могиле исполнителя.

По словам Ирины Толмацкой, она считает главным – обеспечение творческого наследия для внука Тони. Сама она не намерена претендовать на какие-либо достижения рэпера. При этом мать Дэцла отметила существование определённых трудностей. Кирилл Толмацкий скончался годом ранее, однако не вписан в качества отца в свидетельстве о рождении Тони. Ирина Толмацкая добавила, что супруга артиста на протяжении последних 6 лет нигде не была трудоустроена, она уделяла всё время воспитанию ребёнка, а также увлекалась рисованием. Сейчас мать Децла призывает невестку продвигать творчество умершего супруга для получения дохода.

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