Посол России в ЦАР заявил, что убитые в этой стране российские журналисты нарушили «массу законов»

Посол России в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко заявил в интервью РИА Новости, что убитые в этой стране в 2018 году российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко нарушили «массу законов».

«Они въехали с нарушением многих законов ЦАР. Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где написано, что они являются волонтерами ООН, — заявил посол. — Их почему и пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули бы ночевать в город».

Также, по его словам, журналисты пытались попасть на военную базу Беренго «не получив разрешения министерства обороны ЦАР, а это секретный военный объект».

«Прилетели в Банги, не зарегистрировав ввоз аппаратуры для съемки, а это запрещено законом. Я могу перечислить еще массу законов, которые были нарушены», — добавил посол.

По его мнению, «люди, которые посылали в ЦАР журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни»:

«Им должны были нанять ЧОП, который бы их сопровождал, а также они должны были уведомить посольство, дипломаты оказали бы им консультационную помощь, — заметил дипломат. — И на сайте посольства, и на сайте МИД РФ висят предупреждения и список стран, которые категорически не рекомендуется посещать, там прописаны все правила посещения этих стран».

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Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты летом 2018 года, когда поехали в ЦАР снимать фильм о работе «ЧВК Вагнера» для «Центра управления расследований». МИД РФ и Следственный комитет России при этом продолжают настаивать, что журналистов убили ради грабежа, а преступление совершили «жители ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающиеся совершением тяжких преступлений в этом регионе».

Российские расследователи центра «Досье» считают несостоятельной версию о грабеже и считают, что Джемаля, Радченкова и Расторгуева убили 31 июля 2018 года за их профессиональную деятельность, а само убийство было «спланированным и хладнокровно осуществленным»: за группой велась слежка, и ее заманили в ловушку.

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский, который дал Джемалю и его коллегам деньги на съемки фильма, рассказывал в интервью Настоящему Времени, что «версия, которую сначала спроецировала власть, что все это была случайность, обычный грабеж, – это все полная туфта». Он ссылался на данные биллинга мобильных телефонов, которые есть в его распоряжении, и также на материалы полиции ЦАР.

«Мы предполагаем, что это была продуманная операция, целью которой было получить от журналистов информацию о том, что им удалось расследовать в сфере торговли оружия и использования «ЧВК Вагнера» в различных регионах, – подчеркивал Ходорковский. – Причем разговор с журналистами должен был, по нашей версии, произойти в условиях, гарантирующих, скажем так, принудительную откровенность».

«Но разговор пошел не так. В результате началась драка. Орхан в ходе этой драки был ранен, а потом дострелян в спину уже лежа. Кирилл Радченко пытался бежать. Его сильно избили, а потом расстреляли. Александра Расторгуева расстреляли и добили сдвоенным выстрелом в сердце», – рассказал Ходорковский о последних минутах жизни журналистов.

Эту версию отчасти подтверждают фотографии, которые после убийства опубликовало африканское интернет-издание Palmarescentrafrique.com. На теле Расторгуева, в частности, виден кровоподтек в районе ребер и два пулевых отверстия в районе сердца.

В центре «Досье» подчеркивают, что журналистов убили в тот момент, когда они ехали на встречу с фиксером по имени Мартин, а с ними их познакомил сотрудник Федерального агентства новостей (ФАН) Кирилл Романовский. Агентство входит в холдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет Евгений Пригожин, которого считат связанным с «ЧВК Вагнера». Также, по данным расследователей, за журналистами в ЦАР следил жандарм, связанный с сотрудниками компаний Пригожина.

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Последнее: Посол России в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко заявил в интервью РИА Новости, что убитые в этой стране в 2018 году российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко нарушили «массу законов». «Они въехали с нарушением многих законов ЦАР. Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими […]