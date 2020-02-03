Журналисту Шарифову предъявлено обвинение: «незаконно опубликовал трактат, направленный на склонение молодежи к идеологии джихада»

Генеральная прокуратура Таджикистана официально обвинила журналиста Далера Шарифова в пропаганде идеологии организации «Братья-мусульмане». Пресс-центр Генеральной прокуратуры республики в своем сообщении заявил, что в июне 2019 года Шарифов в подпольной типографии незаконно опубликовал трактат тиражом 100 экземпляров:

«Согласно заключению религиозной экспертизы, трактат разработан в контексте движения «Ихвон-уль-муслимин» («Братья-мусульмане»), которое во многих странах мира признано террористическим, и направлен на склонение молодежи к идеологии джихада, а также призывает их совершать террористические и экстремистские акты», — сказано в сообщении ведомства.

Также, по данным Генпрокуратуры, что в период 2013-2019 годов журналист «опубликовал в социальных сетях более 200 статей и заметок экстремистского содержания, направленных на разжигание религиозной нетерпимости, пропаганду превосходства части граждан по отношению к другим» с точки зрения вероисповедания. О каких именно статьях и заметках идет речь, в пресс-релизе не сказано.

Генпрокуратура подтвердила, что против Шарифова заведено уголовное дело по части 1 статьи 189 («Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды») УК Таджикистана. По ней ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Шарифова задержали 28 января, после того как он был вызван на допрос в отдел ГКНБ в Душанбе. В тот же день представители правоохранительных органов пришли в его дом с обыском и забрали книги и компьютер журналиста, причем, как подчеркивают его родные, были изъяты «все книги, напечатанные на арабском языке».

Суд района Исмоили Сомони 30 января арестовал Шарифова на два месяца.

Шарифов приобрел известность благодаря своим критическим статьям и аналитическим материалам в СМИ и соцсетях. Его супруга Саида Курбонова заявила, что Далер никогда не был сторонником запрещенных в Таджикистане организаций и является патриотом страны:

«Семья не согласна с предъявленными ему обвинениями по статье 189, части первой. Потому что в своих материалах он никогда не занимался разжиганием какой-либо розни», – подчеркнула жена

Таджикские журналисты и общественные активисты также выступили в поддержку коллеги, запустив в Facebook флешмоб с хэштегом #FreeDaler. Европейский конгресс таджикских журналистов и блогеров в своем заявлении назвал задержание Шарифова незаконным и подчеркнул, что Шарифов пытался проанализировать предпосылки радикализма в обществе. По их утверждению, он был «достаточно просвещенным в вопросах религии» и поэтому регулярно выступал против религиозного экстремизма и терроризма.

С начала года в Таджикистане были задержаны более сотни людей по подозрению в членстве в запрещенных в стране организациях, в том числе «Братьях-мусульманах». Среди этих задержанных были в том числе преподаватели арабского языка в местных вузах.

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