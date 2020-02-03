Вильфанд прокомментировал назначение Борща главой Гидрометцентра

Новый директор Гидрометцентра Сергей Борщ хорошо знает его работу и является профессионалом своего дела, сообщил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Новым главой Гидрометцентра России стал гидролог Сергей Борщ, который до этого был заместителем директора. Ранее исполняющим обязанности учреждения был Вильфанд – он был директором центра в 2001-2018 годах, а после отставки из-за предельно допустимого возраста стал и.о.

«Мне трудно судить, как с приходом нового руководителя изменится работа нашего учреждения, ведь он сам выбирает направление. Но я очень хорошо знаю Сергея Васильевича, он работает в Гидрометцентре уже 35 лет, знает абсолютно все детали работы центра. Могу назвать его ведущим специалистом в области и гидрологической науки, и гидрологических прогнозов. Может быть, он что-то изменит, может, что-то усилит», – говорит Вильфанд.

Вильфанд добавил, что к Борщу уважительно относятся и как к ученому, и как разработчику технологий для прогнозов.





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