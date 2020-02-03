Кривонос: Задача России – заполучить 40 млн украинцев и вернуться к старым границам Российской империи

Проект президента РФ Владимира Путина «Новороссия» не закрыт, а переформатирован. Об этом в интервью изданию «Факты» заявил заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос.

«[Проект «Новороссия»] переформатирован. Задача России, где славянского населения становится все меньше, заполучить 40 миллионов украинцев и вернуться к старым границам Российской империи, чтобы утвердиться как сверхдержава», – отметил Кривонос.

Он сообщил, что украинские власти изучают опыт других стран об освобождении собственных территорий.

«Хорватский вариант [освобождения] возможен, но это не значит, что он будет реализован, ведь наша война отличается от их войны, у нас иная ментальность и иные реалии. Однако вспомните, хорваты сначала укрепили свое государство, а потом решились на возвращение территорий при помощи союзников. Так что и нам прежде всего нужно сделать Украину сильной», – сказал замсекретаря СНБО.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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