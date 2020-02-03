Врачи опровергли коронавирус у четверых хоккеистов китайских клубов ВХЛ

Четверых россиян, прибывших в Пензу из КНР в составе китайских клубов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), обследовали на коронавирус, подозрения не подтвердились, сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Ранее в ВХЛ отмечали, что игроки китайских клубов, которые находятся в РФ с 23 января, проходят ежедневный осмотр в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Четыре спортсмена из китайских хоккейных команд, (их) госпитализировали с признаками ОРВИ. Обследованы. Лабораторно коронавирус не выявлен. Все выписаны и на сегодняшний день здоровы», – передает РИА «Новости» слова Быковой.

Она уточнила, что заболевшие являются гражданами России, но прибыли в составе своих команд из Китая.

«По данным министерства здравоохранения Пензенской области… было выявлено несколько человек, обратившихся к врачам после приезда из КНР. Анализы на коронавирус у них отрицательные, лабораторные исследования выявили ОРВИ, протекающие в легкой форме. Угрозы распространения заболевания на территории Пензенской области нет», – сообщили в правительстве Пензенской области.

Пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Манухина сообщила, что врачи в Пензе установили ежедневное наблюдение за членами китайских клубов, которые прибыли в Пензу для участия в матчах ВХЛ. «

В понедельник в понедельник китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек.

Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.





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Последнее: Четверых россиян, прибывших в Пензу из КНР в составе китайских клубов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), обследовали на коронавирус, подозрения не подтвердились, сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова. Ранее в ВХЛ отмечали, что игроки китайских клубов, которые находятся в РФ с 23 января, проходят ежедневный осмотр в связи с ситуацией с коронавирусом. «Четыре […]