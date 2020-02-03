«Единая Россия» внесла законопроект о «народном» бюджетировании

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании, который позволит гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее. Турчак подчеркнул, что для «Единой России» главным ориентиром всегда являлось мнение граждан, сообщается на сайте партии.

«Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить в 5 раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», – отметил Турчак.

Напомним, на заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Турчак сообщил Президенту РФ Владимиру Путину о том, что «Единая Россия» вместе с Правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Секретарь Генсовета партии попросил поддержать законопроект.

«Согласен», – ответил Путин.

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