Мишустин подписал нацплан по предупреждению распространения коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по предупреждению «завоза и распространения» нового коронавируса на территории России. Об этом сообщает Интерфакс.

Он отметил, что вирус добавили в перечень особо опасных заболеваний. «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин», — рассказал Мишустин.

По его словам, на территории РФ приняты «все необходимые меры» для предотвращения распространения инфекции. «Работает оперативный штаб, ситуация под контролем», — заявил премьер.

Мишустин также предложил перенести инвестиционный форум в Сочи, который должен пройти с 12 по 14 февраля, на другие даты, а вице-премьер Татьяна Голикова — отменить его.

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Великий воздушно-капельный путь. РФ защищается от угрозы из Китая громкими заявлениями чиновников. Но вирус уже шагнул через границу

О новом коронавирусе Китай объявил в конце прошлого года. Число умерших от нового коронавируса достигло 362 человек, еще более 17,3 тысячи человек инфицированы. Он появился, предположительно, на рынке морепродуктов в городе Ухань, где нелегально торговали дикими животными. Медики отмечали, что вирус вызывает пневмонию и передается от человека к человеку.

Cлучаи заражения зафиксировали также в том числе в США, Малайзии, Таиланде, Австралии, Франции и Финляндии. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

В РФ подтвердились два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Роспотребнадзор сообщил о передаче cтранам-членам Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств средств лабораторной диагностики нового заболевания.

Из-за коронавируса РФ приостановила железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила авиасообщение: исключение сделали для четырех регулярных рейсов «Аэрофлота», а также регулярных рейсов четырех китайских компаний в Москву. РФ также отменила безвизовый режим с Китаем для туристических групп и приостановила выдачу рабочих виз гражданам этой страны.

Источник: Новая газета

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