Самое высокое здание мира украсили в честь Брайанта и его дочери

В Дубае особенным образом почтили память знаменитого игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые на прошлой неделе погибли в катастрофе, случившейся с личным вертолетом экс-спортсмена.

Вечером воскресного дня 2 февраля внешняя часть самого высокого здания в мире "Бурдж-Халифа" была украшена специальным освещением в которое были вкраплены изображения легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерз" и его 13-летней дочери. 828-метровая "Бурдж-Халифа", насчитывающая 130 этажей, является украшением столицы ОАЭ.

Dubai displayed a tribute to Kobe and Gigi on the tallest building in the world 👏 pic.twitter.com/YSLNd3to8y

— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2020

Источник: Вести

