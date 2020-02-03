Собчак показала «окровавленное» лицо сына

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото своего сына Платона, на котором ребенок запечатлен в слюнявчике после еды, с остатками пищи на лице.
«Когда съел воробушка. Хорошего выходного вам всем!» – написала Собчак 2 февраля.
Поскольку Платон измазан в некую красную субстанцию, напоминающую кровь, Собчак намекнула, что он ел, очевидно, сырое мясо.
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Когда сьел воробушка. Хорошего выходного вам всем! *
Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.
С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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